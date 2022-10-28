الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسواصلَ نادي الصقور السعودي - اليوم- إقامةَ سباق الملوح (300 متر) الذي ينظِّمه يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وشهد اليوم إقامة الشوط الأول لفئة (حر قرناس)، وجرى تتويج الفائزين بهذا الشوط إذ حقَّق محمد بن عايض المرِّي المركزَ الأولَ، فيما جاء سعود بن راشد الدعيج في المركز الثاني، وحلَّ سيف بن خلف العوني في المركز الثالث، وبرغش بن محمد البرغش المنصوري في المركز الرابع، وسعود بن راشد الدعيج في المركز الخامس.وتتواصل سباقات الملواح غداً السبت من خلال إقامة الشوط الثاني لفئة (حر قرناس)، وسباق فئة (شاهين قرناس).يذكر أن نادي الصقور السعودي رصد جوائزَ قيمةً لكل شوط، تُوزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) هي: حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.//انتهى//21:13ت م0075