طرابلس 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عبدالله باتيلي - اليوم- استعداد البعثة الأممية لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5 والجهات السياسية والأمنية الفاعلة في ليبيا.وأفاد المبعوث الأممي - في بيان له بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة بأسبوع نزع السلاح وفق وكالة الأنباء الليبية - أن السلام والاستقرار في ليبيا يتعرضان للخطر؛ نظراً لانتشار الأسلحة التي تكون غالباً في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة ،مؤكدا أن توافر الإرادة السياسية أمرٌ مهمٌّ للغاية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.// انتهى //21:17ت م0077