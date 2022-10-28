الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسوصلت أمس، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية إلى دبي؛ وذلك للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في المدة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.وأدَّى أخضر الشاطئية اليوم، أولى تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي الترابي، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، بإجراء مناورة على كامل الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم الحارس محمد العجمي، الذي أنهى برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات والبرازيل وإسبانيا.// انتهى //21:19ت م0078