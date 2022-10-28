الرياض03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واستواصلت منافسات البطولة الثانية من جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة، وينظِّمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، بمشاركة 55 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم.وانطلقت أمس التصفيات التمهيدية للبطولة الثانية التي يتنافس فيها 24 فريقًا من فئتي الرجال والسيدات، وتقام بنظام خروج المغلوب،وتحدد الفرق المتأهلة للمشاركة في الأدوار النهائية، وضمَّت قائمة الدول المشاركة في منافسات الرجال كلًّا من: الإمارات، أمريكا (3 فرق)، فرنسا (فريقان)، البرازيل، أستراليا (3 فرق)، سويسرا (فريقان)، إسبانيا، إنجلترا، النرويج (فريقان)، لاتفيا (فريقان)، ألمانيا (3 فرق)، بولندا، عمان (فريقان)، بلغاريا، المجر، التشيك (3 فرق)، النمسا، غامبيا، مصر، وبوليفيا، فيما تضمُّ قائمة الدول المشاركة في منافسات السيدات كلًّا من: أمريكا (4 فرق)، ألمانيا (3 فرق)، التشيك، كندا (فريقان)، اليابان (6 فرق)، إنجلترا، إستونيا، ليتوانيا، فنلندا، هولندا، وصربيا.وشهدت منافسات السيدات في اليوم الأول من التصفيات فوز الفريق البريطاني على الفريق الهولندي بنتيجة 2-1، وفوز الفريق الياباني على الفريق الصربي بنتيجة 2-0، كما فاز الفريق الياباني على الفريق الأمريكي المكون بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الليتواني على الفريق الياباني بنتيجة 2-0، وفاز الفنلندي على الفريق الإستوني بنتيجة 2-0.وفي منافسات الرجال فاز الفريق الإسباني على الفريق الغامبي بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الإنجليزي على الفريق الألماني بنتيجة 2-0، كما فاز الفريق العماني على الفريق البوليفي بنتيجة 2-0.وفاز الفريق الأمريكي حامل لقب الجولة الأولى على الفريق الإماراتي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الفرنسي على الفريق الألماني بنتيجة 2-1، وفاز الفريق السويسري على الفريق اللاتفي بنتيجة 2-1، كما فاز الفريق الأمريكي على الفريق العماني بنتيجة 2-0.// انتهى //22:22ت م0081