عنيزة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسدشنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بمحافظة عنيزة ، أمس ، متجرها الإلكتروني المخصص لبيع الكتب الورقية لمؤلفات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - .وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبدالله بن محمد العثيمين ، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لحرص المؤسسة على إيصال علم فضـيلتة لطلاب العلم والمهتمين كافة ، مبينًا أن المؤسسة تسعى دومًا للاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجال التقني والإلكتروني .// انتهى //23:00ت م0086