ثقافي/ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية تدشن متجرها الإلكتروني
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
عنيزة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
دشنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بمحافظة عنيزة ، أمس ، متجرها الإلكتروني المخصص لبيع الكتب الورقية لمؤلفات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - .
وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبدالله بن محمد العثيمين ، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لحرص المؤسسة على إيصال علم فضـيلتة لطلاب العلم والمهتمين كافة ، مبينًا أن المؤسسة تسعى دومًا للاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجال التقني والإلكتروني .
// انتهى //
23:00ت م
0086