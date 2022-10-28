أبها 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، مساء أمس برنامجا توعويا وتثقيفيا للمجتمع بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، في مجمع الراشد مول التجاري بأبها.وشهد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم افتتح فعاليات البرنامج نيابة عن معالي رئيس الجامعة، والتي اشتملت على عدد من المعارض المصاحبة والأركان المشاركة من مختلف الجهات المعنية بدعم هذه الفئة من القطاعين الحكومي والخاص.وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها الدكتور ماجد آل فائع أن الفعالية هدفت إلى نشر الوعي باضطراب التأتأة، وتوحيد الجهود لتثقيف المجتمع، ومعرفة طرق التعامل مع المصابين بالتأتأة، ودعمهم لتجاوزها والتحكم بها، بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض بأفضل الأساليب التي ينبغي اتباعها عند التواصل مع المتأتئين.يذكر أن جامعة الملك خالد تولي اهتمامًا خاصًّا باضطراب التأتأة عبر العديد من الجهود من أبرزها إنشاء وحدة أمراض التخاطب البحثية وافتتاح برامج بكالوريوس تعنى بتأهيل متخصصين في أمراض التخاطب وعلم السمع.// انتهى //23:14ت م0087