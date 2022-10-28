نيويورك 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 828.52 نقطة، بما يعادل 2.59%, ليغلق عند 32861.80 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 309.77 نقاط أو 2.87%, ليغلق عند 11102.45 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 93.76 نقطة أو 2.46%, ليغلق عند 3901.06 نقطة.‏// انتهى //23:43ت م0088