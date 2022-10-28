عمّان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واستعادل فريقا الفيصلي والوحدات بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الحسن الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 21 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الوحدات رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني.وفي المبارة الثانية، فاز فريق شباب الأردن على معان بهدفين مقابل هدف، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد معان عند 22 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //23:44ت م0089