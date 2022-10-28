الجزائر03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022م واسصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء، اليوم، بالجزائر العاصمة، على 24 بندا سيتم رفعها إلى القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.وأوضح وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه البنود التي صودق عليها بالإجماع تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها ملف الأمن الغذائي العربي، وتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.من جهتها أوضحت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس هيفاء أبو غزالة، أن البنود التي سترفع إلى القمة تمس حياة الإنسان العربي لاسيما في ظل الظرف الراهن مع آثار جائحة كورونا وانعكاسات الأزمات الجيو إستراتيجية .وكشفت أنه تم تكليف المجلس بوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ.كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عدة بنود ذات طابع اجتماعي وبنود أخرى تتعلق بمواجهة التحديات الصحية والإنسانية التي تمر بها بعض الدول العربية.//انتهى//23:46ت م0090