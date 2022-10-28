نيويورك 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واساعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارا بالإجماع يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لسنة أخرى حتى 31 أكتوبر 2023.وأكد المجلس، في بيان صحفي أمس ، التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وملكيتها، تيسرها الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.ورحب المجلس، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، بدعم الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع حول المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.// انتهى //00:04ت م0001