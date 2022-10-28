مانيلا 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واسارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات وانزلاقات التربة جنوبي الفلبين إلى 67 قتيلاً وفق ما أعلنت عنه السلطات الفلبينية أمس.وأفاد مكتب الدفاع المدني في الفلبين أن العديد من الضحايا سقطوا في قرية كوسيونغ، القريبة من بلدة داتو أودين سينسوات، بعد هطول أمطار غزيرة عليها تسببت في فيضانات اجتاحت البلدة، مشيراً إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون مساعدة سكان القرية الجبلية لإنقاذهم.// انتهى //00:14ت م0003