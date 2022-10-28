الرياض 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن دورة الألعاب السعودية فرصة رائدة لاكتشاف المواهب الرياضية، حيث تعد أحد المبادرات الرياضية المتميزة والتي سيكون لها تأثير إيجابي ومستدام على قطاع الشباب والرياضة مستقبلا في المملكة العربية السعودية.وقال معاليه في تصريح له خلال حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية :" إن نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم حفل الافتتاح والفقرات الفنية المرافقة لهذا الحدث الرياضي البارز يأتي استكمالا لعدد من النجاحات والمبادرات التي تقودها المملكة، التي تعكس المكانة الكبيرة والمستحقة في المجالات كافة وعلى المستويين الإقليمي والدولي".// انتهى //01:17ت م0005