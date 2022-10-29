الرياض 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تُهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمانالقيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهتحت رعاية خادم الحرمين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسيةنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: المملكة تتجه نحو دفع الانتقال للطاقة النظيفةوكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري على المستوى الوزاري للقمة العربية بالجزائرأمير عسير يكرم عدداً من منسوبي القطاعات الحكوميةوزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع نائبة رئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي والتحدي السكاني«سدايا» تطلق "معسكر سواهر"المملكة تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023المفتي: بلادنا تنعم بالولاية الصالحة واجتماع الكلمةوصول مجموعة القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي»"الزكاة" تتيح لمكلفي الحسابات التقدّم بطلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـسلطنة عُمان تؤكد دعمها لمحكمة العدل الدولية لحل الخلافات بين الدولالبنك الإفريقي للتنمية يقرض السنغال 63 مليون يورووذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الممانعة والشعارات البراقة ) : ليس يسيراً على إيران أن تتراجع عن كذبة قضت في تصريفها عقوداً، إذ ترى الطريق إلى القدس يمرّ عبر احتلال الدول العربية وتدميرها أولاً، وقتل شعوبها ثانياً، بزرع ميليشيات الإرهاب هذه حقيقة إيران، وهدف متاجرتها بالقضية الفلسطينية، وحقيقة أتباعها من دول وأفراد وميليشيات، حيث أطلقت عليهم محور المقاومة والممانعة، وأن الأصل في ذلك توسعها وبسط نفوذها عبر الإرهاب وتشريد الشعوب.وقالت : مما لا شك فيه، كان مصطلح المقاومة والممانعة مجرد كذبة سمجة وحمقاء قدم آلاف المضللين والمساقين بالعاطفة أرواحهم ثمناً رخيصاً لها، ومن غير أن يكونوا مؤهلين لمعرفة الحقيقة التي تمت التعمية عليها من خلال غطاء دعائي هو عبارة عن شبكة من الأوهام تم نسجها لتكون صالحة للاستعمال في كل ظرف، وبصرف النظر عن تبدّل الهدف، وانتقال فوهة البندقية من جهة إلى أخرى نقيضة , نعم إنها المقاومة والممانعة التي هزمت المؤامرة الكونية، وكل شيء من أجلها كان مؤجلاً لتنتهي من مقاومة إسرائيل محتلة الأرض ومغتصِبة الحقوق، باسمها اعتُبِر السوريون غير وطنيين وإرهابيين، باسمها لم يعد اللبناني يشعر بإنسانيته، باسمها تم العبث بالعراق اقتصادياً وأيديولوجياً، باسمها أصبح نصرالله المقاوم الأول، والخامنئي سيد المقاومة.وأضافت : نعم إنها المقاومة، إذ بات من بركات ترسيم الحدود البحرية بين حزب الله وإسرائيل، الانتقال من امتطاء كذبة الممانعة إلى ساحة التطبيع، وانفضاح خططها، وبيان زيفها وكذبها للجميع، وباتت حقيقتها مكشوفة لا تخفى على أحد.وأختتمت : لذلك، مع محور المقاومة والممانعة لا حدود لتزوير الوقائع، وتحريف الحقائق، وتعميم الخدع، تهرباً من المسؤولية، وتنصلاً من المساءلة والمحاسبة، جراء النتائج الكارثية التي حلّت بالمنطقة وشعوبها بسببهم، وآخرها ترسيم الحدود البحرية نيابة عن لبنان وشعبه الذي لم يذهب إلى محور المقاومة والممانعة ويصبح مرتهناً لاستراتيجيته، على صهوة حصان منفرد اسمه حزب الله، بل دخلت عربته عوضاً عنه حلف الأقليات، يجرها حصانان واحد يهتف له جمهور حزب الله، وآخر يهتف له جمهور عون، يقدمون أهواءهم حلاً لكلّ أزمة، لا يستعيد للبنان استقراراً ولا ازدهاراً ولا نمواً مستداماً.وأكدت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها بعنوان ( الاستثمار السياحي.. تنوع الفرص وريادة الاقتصاد) : أن الاستثمار في السياحة يحظى بذات الأهمية في أولـويات استهداف التخطيط الإستراتيجي لتنوع مصادر الـدخل في المجالات كافة، وعلـى مختلف الأصعدة والمستويات، حيث يشكل عنصرا مهما في مضاعفة الـناتج المحلـي الإجمالـي غير النفطي للمملكة العربية الـسعودية, وذلـك وفق اعتبارات عدة، وبمزايا اقتصادية مختلفة ومتنوعة، والمنبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الـقدرات الاقتصادية لـلـدولـة وفق طموح الـقيادة الحكيمة وعبر تنوع المصادر بما يلتقي مع حيثيات الواقع ويستشرف كافة تحديات المستقبل.وزادت : تمتع عدة أماكن في المملكة العربية السعودية بمواقع جاذبة لأنظار الـزائرين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الـذي يعزز من عملية استحداث العديد من عوامل الجذب وطرح العديد من الفرص الاستثمارية ذات الـطابع الـسياحي وتهيئة البيئة الخصبة للمستثمرين, وإيجاد الحلول الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة الـقصوى من المزايا التنافسية المميزة والنسبية الاستثمارية، وذلـك لـدفع مسيرة الاقتصاد الوطني بما يكفل التطور الحضري وهو ما يأتي كأحد الأطر في المشهد المتكامل للاستثمار في كافة المجالات والموارد المتاحة التي تمتاز بها المملكة وتنعكس إيجابا على قوة وقدرة الاقتصاد المحلي.وأختتمت: المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون تعزز ريادتها الشاملة في كافة المجالات والتفوق الاقتصادي على وجه الـتحديد, وبنظرة لما تم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق اقتصاد متين يعتمد على تنوع مصادر الـدخل وكما يلتقي مع ذلـك من قدرة المملكة علـى الحفاظ علـى اتزان وثبات اقتصادها أمام مختلف الأزمات وخاصة ما مر به العالم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث والـتي طال أثرها اقتصادات العالم أجمع دون استثناء, نحن نقف أمام قدرات فائقة لاقتصاد دولـة مؤثرة في المستويين الإقليمي والـدولـي بفضل حكمة القيادة في وطن يرتقي بجودة الحياة ويمضي في مسيرة تنمية مستدامة نحو آفاق واثقة لفرص متنوعة ورخاء شامل.// انتهى //05:35ت م0009