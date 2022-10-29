إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 29 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع القوى العالمية الكبرى.واهتمت بمناشدة الوكالات التي تقودها الأمم المتحدة بتقديم المزيد من التمويل لتلبية احتياجات المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان.وأشارت إلى تأكيد الولايات المتحدة عزمها على رفع حجم الدعم الذي تقدمه لإغاثة المنكوبين بالفيضانات في باكستان.وأخبرت عن إرسال باكستان فريق أمني إلى كينيا للتحقيق في حادث القتل الذي تعرض له صحفي باكستاني معروف بالقرب من العاصمة نيروبي.وتناولت صحف السبت متفرقات منها تعرض سريلانكا لنقص حاد في الإمدادات الطبية، ومطالبتها بدعم دولي للتغلب على هذا الوضع، وسط إلغاء العمليات الجراحية والصعوبات التي يواجهها المرضى، في حين تعرض ما لا يقل عن 84 متجرًا لحادث احتراق من جراء اندلاع حريق هائل في مجمع سوق بولاية ميجالايا شمال شرقي الهند.// انتهى //06:38ت م0010