رام الله 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدخل مخيم العروب جنوب الضفة الغربية.وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من بحالات اختناق.في الوقت نفسه، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد توقيف مركباتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية.// انتهى //02:22ت م0006