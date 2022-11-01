الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون غربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.// انتهى //04:25ت م0007