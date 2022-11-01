الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ السيد لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحاديةالمملكة تعلن استضافتها للمؤتمر الـ 34 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .. العام القادموزير النقل يدشّن المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياضوزير التجارة يسلم السجل التجاري لشركة بلجيكيةالسفير السديري يؤكد متانة العلاقات مع الأردنسفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيره الإسبانيأرامكو و«IBM» تعتزمان إنشاء مركز للابتكار الرقمي في المملكةتويتر تعرض إعادة شراء سنداتها لتعزيز سلطة ماسك في الشركةارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين في الصومال إلى 120 قتيلاًوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( جني الثمار ) : تحت مظلة رؤية «2030» يحقق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية في إحصاءاته الرسمية، منطلقاً نحو آفاق رحبة، تشير إلى أن المملكة نجحت وباقتدار في إعادة صياغة مسارات اقتصادها كما يحلو لها، معتمدةً على استحداث برامج علمية جديدة، والتفكير من خارج الصندوق، والعمل الجاد بسواعد وطنية، وصنع منجزات تُسجل باسم جيل الشباب الحالي، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعدما منحه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الثقة الكاملة.وأعتبرت أن إنجازات الاقتصاد الوطني منذ إعلان الرؤية في صيف 2016 وحتى اليوم لا تنقطع، بداية من تحديد الأهداف والتطلعات، ومروراً باستحداث برامج وخطط عمل طموحة، والبدء بإصلاحات جذرية، مع إعلان حزمة مشروعات عملاقة، وصولاً اليوم إلى مواسم جني ثمار كل هذه الجهود، وإحراز تقدم ملموس، شمل كل قطاعات الاقتصاد، أشاد به القاصي والداني.وأضافت : لعل في تصاعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري (2022) بنسبة 8.6 % مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق، دليلاً جديداً على الجدوى الكبيرة لبرامج رؤية 2030، وقدرتها على تحقيق الأهداف والتطلعات بأسلوب السهل الممتنع، ويتعزز مشهد الاقتصاد الوطني عندما نعلم أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق هو الآخر خلال الربع الثالث نفسه نمواً إيجابياً بلغ 14.5 % مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.وزادت : ويزيد الثقة في متانة الاقتصاد الوطني، تحقيق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث نفسه ارتفاعاً بنسبة مطمئنة، وصلت إلى 9.5 % مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يؤكد وفاء الرؤية بوعدها، بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لدخل المملكة.ورأت أن هذا المشهد يعيدنا إلى الأداء العام للاقتصاد الوطني، وقدرته على تخطي التقديرات الرسمية لفائض العام الحالي، بعدما سجّلت ميزانية المملكة في الثلاثة أرباع من العام الجاري 149.541 مليار ريال، وسط إيرادات بلغت 950.192 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية، للربع الثالث للعام المالي 2022 الذي صدر أمس.وختمت : نحن أمام اقتصاد وطني، يتمتع بالقوة والاستدامة، فضلاً عن القدرة على مواجهة الأزمات العالمية، والتعامل معها بحكمة بالغة، والخروج منها بأقل الخسائر، وهو ما نشهده اليوم رغم الأزمات الجيوسياسية، وتراجع النمو الاقتصادي، ولم يكن ليحقق الاقتصاد هذا التفوق لولا التخطيط الذي حظي به في رؤية 2030.وأكدت صحيفة " البلاد " في افتتاحيتها بعنوان ( نمو متصاعد ) : يمضي اقتصاد المملكة بنسق متصاعد، محققا أفضل الأرقام بدليل الوصول إلى فائض ميزانية يبلغ 149.5 مليار ريال خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بعد أن سجلت ميزانية المملكة فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث لهذا العام، لتضاف لأرقام الربعين الأول والثاني، في تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.وأضافت : والملفت للنظر بلوغ الإيرادات غير النفطية حاجز الـ72.85 مليار ريال، ما يشير إلى أن تنويع مصادر الدخل تحقق فعليا، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي لا تعتمد على النفط كمورد أساسي، إنما جاءت لتخلق البدائل المقوية للإيرادات التي ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.وختمت : أرقام الميزانية منحت اقتصاد المملكة دفعة جديدة، مؤكدة نجاحها في تجاوز الأزمات التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع البنك الدولي للتوقع بأن ينمو الاقتصاد السعودي 8.3 % مع نهاية العام الجاري، حيث يُعد النمو المتوقع من قبل البنك أعلى من توقعات صندوق النقد المقدرة بـ7.6 %، بينما يعم التفاؤل داخل المملكة بأن الاقتصاد يزداد متانة وقوة ويبشر بمستقبل زاهر.// انتهي //06:26ت م0009