مكة المكرمة 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس حزمة من مبادرات وكالة الشؤون الإدارية والتنموية والخدمات المساندة والمبادرات هي / نساندُك / ومبادرة / إمداد/ ومبادرة / خلك حريص/ والتي تهدف للارتقاء بمنظومة الخدمات والإسهام في رفع الوعي ورقي الوسائل المعينة لمنسوبي الرئاسة .وأكد الدكتور السديس أن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم أفضل البرامج والخدمات المتطورة لرفع مستوى المسؤولية والوعي لمنسوبي الرئاسة والتي تساهم في رقي وتطوير بيئة العمل وحوكمتها بما يلائم توجيهات ولاة الأمر الميامين حفظهم الله.ولفت ان هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في زيادة الوعي لدى منسوبي الرئاسة.مختتماً معاليه حديثه بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح والسداد لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //06:32ت م0010