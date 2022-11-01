المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا وخيبر ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //06:39ت م0012