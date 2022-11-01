مكة المكرمة 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأقامت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة ملتقى قانونيا لمنسوبيها تحت مسمى "ملتقى كافل القانوني الأول" والذي يهدف إلى تقديم برامج توعوية واستشارات قانونية لمنسوبي كافل من المستفيدين والموظفين واستمر الملتقى ثلاثة أيام وذلك بمقر المؤسسة بمكة.واشتمل الملتقى في يومه الأول على جلسات استشارية استهدفت أسر كافل وموظفيها حيث قدم الاستشارات فريق مختص من الإدارة القانونية بكافل بالتعاون مع مكتب المحامي رامي عطا الله ومكتب آل غالب والحويس للمحاماة وعدد من المتطوعين المختصين.وفي اليوم الثاني قدم الملتقى دورات توعوية لأسر كافل وموظفيها بعنوان "جرائم الاحتيال المالي وطرق الوقاية منها" ودورة أخرى بعنوان "الجرائم المعلوماتية" بالإضافة إلى استمرار الاستشارات القانونية العامة، ومسابقة في الثقافة القانونية للموظفين.واختتم الملتقى أعماله في اليوم الثالث بتقديم حزمة من البرامج القانونية التخصصية لمستفيدي كافل المختصين في مجال الأنظمة والقوانين حيث اشتملت على لقاءات متعددة تناولت نبذة مختصرة عن القضاء السعودي، وشروحات للأنظمة القانونية وأنواع الدفوع في القضاء، وورشة عمل عن مستقبل القانون وفرصه وتحدياته، ومسابقة قانونية توعوية، كما جرى تمثيل محاكمة افتراضية جسدت خلاصة محاور لقاء الملتقى.وأوضح مدير الإدارة القانونية بكافل المحامي عمر بن عبدالعزيز الفايز أن هذا الملتقى يأتي امتدادا للبرامج القانونية التوعوية التي نفذتها الإدارة القانونية بكافل خلال هذا العام، والتي كان لها الأثر الكبير في توعية الأسر والأيتام والمنسوبين بحقوقهم القانونية والنظامية معبراً عن شكره لمؤسسة كافل على عنايتها واهتمامها بتوعية منسوبيها في الأنظمة القانونية؛ لحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من الوقوع ضحية الجهل بالأنظمة والقوانين.// انتهى //06:40ت م0013