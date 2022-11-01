سيدني 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واساعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.60% الى 2.85%، وهي سابع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر السابع على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.وقال لوي "مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".// انتهى //07:01ت م0014