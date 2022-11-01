ينبع 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسوقعت أمس الهيئة الملكية بينبع وشركة بن زقر اللوجستية مذكرت تعاون في مجال التدريب والتطوير وجرت مراسم التوقيع في مدينة ينبع الصناعية بحضور معالي رئيس الهئية الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم حيث وقع عن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني ، وعن الشركة الأستاذ أحمد بن محمد عبيد بن زقر.وتضمنت المذكرة التعاون المشترك في عدة مجالات من أهمها التوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف وتدريب طلبة الكليات والمعاهد ومشاريع التخرج فى العديد من التخصصات الفنية والإدارية لدى الشركة بجميع فروعها وعددها اثنان وعشرون فرعاً.كما شملت المذكرة التعاون والتنسيق بين الطرفين فى تطوير أعضاء هيئة التدريس تماشيا مع تطورات الصناعة.وكذلك تنفيذ عدد من البرامج الاحترافية لمنسوبى الشركة من خلال قطاع التعليم أو شركاء التدريب لقطاع التعليم.‏وسينبثق عن مذكرة التفاهم اتفاقية لتدريب منسوبي الشركة القاطنين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على قيادة الرافعات الشوكية بجميع أحجامها على أن يكون التدريب النظري في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع وعلى الأجهزة المتقدمة لمحاكات قيادة الرافعات الشوكية وسيتم التدريب الميداني تحت إشراف ومسؤولية الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و مدينة ينبع الصناعية مما سيكون لها الأثر الإيجابي على الطرفين و العائد المالي على الهيئة تماشيا مع توجهاتها لاستثمار الموارد.// انتهى //07:13ت م0016