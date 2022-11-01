نجران 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واساحتفت الادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس باليوم العالمي للادخار، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بمدارس المنطقة.وأوضحت الإدارة أن الفعالية تتضمن عدداً من الأنشطة والمبادرات وورش العمل والدورات التدريبية في المدارس ، التي تركز على تعزيز ثقافة الادخار، وتنمية مفهوم الادخار والتخطيط المالي بحيث يستطيع الطالب اتباع أساليب بسيطة تؤدي إلى تعظيم الفائدة من الصرف المالي اليومي، إلى جانب تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية لتثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الادخار.وتسعى الادارة من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للادخار إلى تأكيد اهميته ودور الأسرة والأفراد في ذلك ، وتسليط الضوء على الخطط التي تقوم على تخفيض النفقات غير الضرورية ونشر هذه الثقافة في المجتمع التعليمي .// انتهي //07:19ت م0017