المدينة المنورة 7 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 1 نوفمبر 2022م واسأطلقت جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع بالتعاون مع كلية السياحة والفندقة برنامج الخدمة الفندقية بعنوان " الضيافة الاحترافية " مستهدفا خريجي الثانوي والدبلوم والبكالوريوس .واشترطت الجمعية للتسجيل في البرنامج الذي يهدف إلى صناعة فرص عمل للشباب والشابات في مجال الفندقة وتأهيلهم وتدريبهم بما يؤهلهم للعمل في هذا المجال ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء ذكراً أو أنثى ولا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن واحد وعشرين عاماً هجرياً وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .// انتهى //07:34ت م0018