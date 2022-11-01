اجتماعي / جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع تطلق برنامج "الضيافة الاحترافية"
الثلاثاء 1444/4/7 هـ الموافق 2022/11/01 م واس
المدينة المنورة 7 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 1 نوفمبر 2022م واس
أطلقت جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع بالتعاون مع كلية السياحة والفندقة برنامج الخدمة الفندقية بعنوان " الضيافة الاحترافية " مستهدفا خريجي الثانوي والدبلوم والبكالوريوس .
واشترطت الجمعية للتسجيل في البرنامج الذي يهدف إلى صناعة فرص عمل للشباب والشابات في مجال الفندقة وتأهيلهم وتدريبهم بما يؤهلهم للعمل في هذا المجال ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء ذكراً أو أنثى ولا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن واحد وعشرين عاماً هجرياً وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
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