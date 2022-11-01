العقبة 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واساستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة الأردنية اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.ونقل سمو وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالته ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمَّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.واستُعرِضت خلال الاستقبال العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.وعبّر سموه عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن إعجابه بما شاهده في معرض "سوفكس 2022" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، الذي يقام في مدينة العقبة الأردنية.حضر اللقاء سمو رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود، وسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب سمو الوزير ناصر بن زيد آل مهنا.// انتهى //20:00ت م0183