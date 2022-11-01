اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الثلاثاء 1444/4/7 هـ الموافق 2022/11/01 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.76.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 24.20.
اليورو 1.01.
الجنيه الإسترليني 0.87 .
اليوان الصيني 7.27 .
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1649.6 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.68 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 952.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1892.7 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 94.41 دولارٍ أمريكي.
نايمكس خفيف 88.13 دولارًا.
نفط الغاز 1001.25 دولارًا.
الغاز الطبيعي 5.798 دولارات.
غاز البروبان 5178 دولارًا.
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