الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.76.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 24.20.اليورو 1.01.الجنيه الإسترليني 0.87 .اليوان الصيني 7.27 .تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1649.6 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.68 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 952.5 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1892.7 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 94.41 دولارٍ أمريكي.نايمكس خفيف 88.13 دولارًا.نفط الغاز 1001.25 دولارًا.الغاز الطبيعي 5.798 دولارات.غاز البروبان 5178 دولارًا.// انتهى //20:00ت م0184