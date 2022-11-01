الجزائر 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم,معاليَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركته في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة,التي تحتضنها العاصمة الجزائر.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة عدد من القضايا العربية المشتركة، كما تم استعراض أبرز المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية.// انتهى //20:48ت م0187