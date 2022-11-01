الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واستنطلق مسابقة رياضة الشطرنج بدورة الألعاب السعودية غداً وتستمر حتى السادس من نوفمبر في صالة أركان الرياضية بالرياض, بمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبةً يتنافسون على ألقاب البطولة.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي أن رؤية وأهداف الاتحاد من المشاركة في هذا الحدث تكمن في اكتشاف مواهب جديدة في رياضة الشطرنج, والإسهام في إنجاح هذا الحدث, والوصول إلى أفضل إمكانيات كل المشاركين في هذه الدورة.وأشار الوحشي إلى أن رسالة الاتحاد هي إلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة وإظهار قدرات المملكة عالمياً في استضافة أكبر الفعاليات, مشيدًا بمتابعة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، وصاحبِ السموِِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وحرصهما الدائم على تفعيل الحركة الرياضية بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".// انتهى //20:49ت م0188