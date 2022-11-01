الرباط 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط اليوم، أعمال المنتدى الافتراضي الدولي حول مستقبل إستراتيجيات التدريس في ضوء مستجدات العصر، الذي يستمر يومين بمشاركة وزراء التربية والتعليم في عدد من الدول، وخبراء وشخصيات دولية في المجال؛ بهدف إبراز أهمية تطبيق إستراتيجيات التدريس الحديثة، والوقوف على اتجاهاتها الجديدة.وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أهمية تضمين مخرجات قمة تحويل التعليم، التي انعقدت في سبتمبر الماضي بمقر الأمم المتحدة، في بناء إستراتيجيات التدريس لتواكب مستجدات العصر،المتمثلة في رقمنة التعليم، وتبني مناهج تدريسية تعني بالمهارات والإبداع، والاهتمام بنهج التعليم عن بعد، مشيراً إلى وجوب ربط المنظومة التعليمية بالمؤثرات الثقافية، ليتوافق النشاط التعليمي مع إيقاع المجتمع.وناقشت الجلسات الأخرى أهمية التدريس من أجل ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، ومواكبته مستجدات العصر من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في التعليم والمعلمين، وإعادة التفكير في مستقبل هذا القطاع، خاصةً في الدول الأفريقية، عبر إنشاء مؤسسات تعليمية منفتحة تعتمد على أساليب التعليم الحديثة.//انتهى//20:52ت م0189