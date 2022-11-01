اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1444/4/7 هـ الموافق 2022/11/01 م واس
الرباط 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.83 %، بـ10.912,36 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.2 % ليستقر عند 874,97 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.99 % مسجلاً 810,99 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 43,05 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 566,49 مليار درهم مغربي.
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20:53ت م
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