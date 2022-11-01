الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واستشهد سماء مدينة الرياض في مساء يوم الخميس 9 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 3 نوفمبر 2022م، إقامة عرض "نبض من النور" للفنان الفرنسي يان كيرسالي كأحد العروض الفنية الإبداعية المقامة ضمن "احتفال نور الرياض 2022"، ويشتمل على عرض ليلي بأضواء الليزر الموجودة على أسطح ثلاثة أبراج هي: برج المملكة، وبرج الفيصلية، وبرج المجدول، بحيث تتقاطع مع بعضها لترسم شبكة من الأضواء الساطعة التي يمكن رؤيتها من مواقع مختلفة في المدينة.وينطلق عرض "نبض من النور" الفني عند بداية الساعة الـ 6 مساءً ويستمر لمدة خمس دقائق، ويعاد في الـ 8 مساءً والـ 10 ليلاً والـ 12 عند منتصف الليل في يوم الخميس، بعدها ينطلق العرض بشكل يومي عند تمام الساعة الـ 8 مساءً والـ 10 ليلاً طوال أيام الأسبوع، وفي أيام العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة والسبت) ينطلق عند تمام الساعة الـ 8 مساءً والـ 10 ليلاً والـ 12 عند منتصف الليل، ويرافق العرض بث أنغام من الموسيقى من تأليف الفنان الموسيقي الشهير "زد" الحائز على جائزة "جرامي" تتاح عبر التطبيق الإلكتروني للاحتفال على الأجهزة والهواتف المحمولة.وقد اتخذت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المعنية في المدينة، لضمان سلاسة حركة السير في الطرق والشوارع المحيطة بالأبراج التي ينطلق منها العرض الفني، ولتوعية قائدي المركبات في هذه المناطق بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية، كما أوضحت الهيئة الملكية بأن العرض آمن كلياً ولا يترتب عليه أية أضرار على السائقين أو المشاهدين – لا قدر الله – حيث جرى برمجة وتوجيه أضواء الليزر المستخدمة في العمل الفني نحو نقاط استقبال وتوزيع محدّدة بعيدة عن مستوى الطرقات والمرافق العامة؛ لضمان عدم تأثيرها على الرؤية في أثناء القيادة، وعلى المشاهدين بصفة عامة بمشيئة الله.وتعد "احتفالية نور الرياض 2022" أحد برامج "الرياض آرت" ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج "رؤية المملكة 2030" في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.وتقام الاحتفالية في هذا العام خلال المدة من 8 إلى 24 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 3 إلى 19 نوفمبر 2022 م، لمدة 17 يوماً، "تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"، وتتميز نسخة هذا العام من الاحتفالية بمشاركة أكثر من 130 فناناً من 40 دولة حول العالم، 34% منهم من الفنانين السعوديين، وبزيادة عدد وتنوع الأعمال الفنية والإبداعية المشاركة فيها، التي بلغت أكثر من 190 عملاً فنياً إبداعياً ملهماً، وبانتشار مواقع الاحتفالية في أكثر من 40 موقعًا تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة الرياض، من بينها خمسة مراكز رئيسية، هي: (متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه سلام، حي السفارات، حي جاكس بالدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي)، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة للاحتفالية لتبلغ أكثر من 500 فعالية تشتمل على برامج مجتمعية، وشراكات، وعروض موسيقية، وبرنامج تطوعي يتيح لأبناء وبنات الوطن المشاركة الميدانية في أحد أكبر احتفالات العالم في مجال فنون الضوء.وللمزيد من المعلومات حول عرض "نبض من النور" وبقية عروض "احتفال نور الرياض 2022" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.noorriyadh.sa وتحميل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول ومتابعة حسابات الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.// انتهى //21:17ت م0191