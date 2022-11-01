الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسانطلقت اليوم، منافسات الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ضمن فعاليات دورة الألعاب السعودية.وسيشارك في المنافسات 32 لاعبًا يمثلون 13 نادياً؛ هي؛ أندية الأهلي والاتحاد والاتفاق والرياض والعدالة والفيصلي والقارة والنصر والهلال وحراء وعكاظ وكميت ونجد، ضمن فئات الرجال والسيدات،وسيخوضون منافسات الفردي وفقاً لنظام خروج المغلوب.وتلعب اليوم وغداً أدوار المجموعات على أن تستكمل الأدوار النهائية ويتم تتويج الفائزين بالميداليات يوم الخميس المقبل.// انتهى //21:17ت م0192