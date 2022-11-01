الجزائر 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم, معاليَ وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش مشاركته في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, التي تحتضنها العاصمة الجزائر.وبحث الجانبان آفاق التعاون بين المنظمة وموريتانيا التي ستستضيف الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.// انتهى //21:17ت م0193