الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في يوم عشرين من شهر نوفمبر الحالي.ويستعد الأخضر لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد القادم على إستاد محمد بن زايد.ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغَّرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، شارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء، كما شارك اللاعب زكريا هوساوي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في معسكر الأخضر، فيما اكتفى اللاعب صالح الشهري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الفخذ.ويواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.// انتهى //21:18ت م0195