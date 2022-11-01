الرياض 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسزار أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين اليوم الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر " آركو " يرافقه مدير مكتب الاتحاد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام شرقاوي ، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فوزي عبدالله أمين، ومسؤولة التعاون في المكتب المينا يارا ياسين؛ ومدير مكتب الأمين العام للاتحاد الدولي فيكتوريا إستيوارت.والتقى بالأمين العام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، بحضور الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة للمنظمة العربية، ورئيس الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين عباس، ووفد من هيئة للهلال الأحمر السعودي برئاسة سموِّ مدير عام الشؤون الدولية بالهيئة الأمير عبدالله بن فيصل.و تم - خلال اللقاء- بحث تعزيز التعاون المشترك بين الأمانتين في خدمة العمل الإنساني وتخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الكوارث، وتحديد آلية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ cop 27.وأكد المجتمعون أهمية التعاون المشترك من خلال برامج محددة تعزز العمل الإنساني للاستعداد للكوارث، وأخذ الاحتياطات الاستباقية الوقائية للحد منها، وبشكل خاص التغيرات البيئية ذات الأثر في التحولات المناخية، والسعي إلى تعزيز وبناء قدرات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ لتكون أكثر استعداداً لمؤازرة الجهود الحكومية والمنظمات الأخرى الفاعلة في ميدان الإنسانية.وتجول تشاباجين والوفد المرافق له في مبنى مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية، واستمعوا إلى عرض عن عمل المركز العربي للاستعداد للكوارث والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، ودورهما في خدمة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية.وعبَّر أمين عام الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له عن تقديرهم للجهد المتميز الذي تبذله الأمانة العامة للمنظمة العربية من خلال مراكزها وإداراتها المتخصصة.// انتهى //21:19ت م0196