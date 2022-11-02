الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسأكد الرئيس الأذري "الرئيس الحالي لمنظمة حركة دول عدم الانحياز" إلهام علييف دعمه للقمة العربية بالجزائر, منوهاً بتميز العلاقات بين بلاده وجامعة الدول العربية.وأعرب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المنعقدة حالياً بالجزائر عن رغبة بلاده بتعزيز الشراكة مع الدول العربية وتعزيز مبادئ التضامن المشترك.وأشار إلى أن بلاده قامت بالعديد من المبادرات، على خلفية توفير الدعم اللازم للعديد من الدول التي عانت من جائحة كوفيد 19.//انتهى//00:48ت م0005