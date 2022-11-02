الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسأكد الرئيس السنغالي "الرئيس الحالي الاتحاد الأفريقي" ماكي سال أن الاتحاد يعمل مع الجامعة العربية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاتحاد يتقاسم حوكمة عربية ويعمل على تعزيز العمل العربي الأفريقي.وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر إن القارة الأفريقية يمكنها بذل الكثير من الجهود في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار، موضحاً أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يجب أن تبعث المزيد من التعاون في مجال الزراعة والبنى التحتية والطاقة والصناعة الطبية.ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي في ختام كلمته الشركاء العرب بمن فيهم القطاع الخاص إلى مواصلة الجهود المشتركة في إطار الاقتصاد والاستثمار للاستفادة من التكامل، وإلى أهمية الالتزام في الدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك الثقافة والحضارة.//انتهى//00:50ت م0006