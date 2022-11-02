الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دور جامعة الدول العربية الحيوي في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المنعقدة حالياً في الجزائر.ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بأهمية ترسيخ الشراكة القوية والعميقة بين المنظمة وجامعة الدول العربية, والعمل معاً للنهوض بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.كما نوه بوحدة العالم العربي من أي وقت مضى في ظل الانقسامات الجغرافية السياسية المتزايدة.وعن القضية الفلسطينية، شدد غوتيريش أمام القمة على ضرورة إنهاء المعاناة المستمرة في فلسطين, وإنهاء الاحتلال الغاشم.وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الجامعة العربية لمواجهة التحديات في المنطقة, بدءً من سوريا و لبنان واليمن, وصولاً إلى السودان والصومال وليبيا.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته إلى وضع خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة, بقيادة مجموعة الـ20, لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة, لزيادة السيولة وللإسراع في تخفيف عبء الديون.//انتهى//00:51ت م0007