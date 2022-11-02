الرباط 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسانعقدت بمدينة طنجة مساء الثلاثاء، أعمال الدورة 28 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وذلك على مستوى القارة الأفريقية.وتتضمن الدورة دراسة قضايا العمل المشترك وموضوع التنمية المحلية لإسهامه في تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية، والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية, بالإضافة إلى التركيز على اعتماد خطة العمل 2023 - 2024 وميزانية 2023 الخاصة بمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا، والاطلاع على آخر التحضيرات الجارية للمشاركة في مؤتمر المناخ الذي سينعقد في مصر في 6 نوفمبر الجاري.// انتهى //01:18ت م0010