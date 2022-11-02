الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مساء الثلاثاء، برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن مجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك.//انتهى//01:18ت م0011