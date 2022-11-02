عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس
الأربعاء 1444/4/8 هـ الموافق 2022/11/02 م واس
المدينة المنورة 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
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