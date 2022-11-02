الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة رئيسة جمهورية الهندنيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربيةأمير الشرقية يرعى حفل افتتاح "جولة مسك" بالمنطقةوزيرِ الطاقة يجتمع مع وزير الكهرباء المصريتدشين ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية باستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنملك الأردن يستقبل وزير الحرس الوطنيرئيس الجزائر يعلن انطلاق قمة «لم الشمل»أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يلامس الـ 95 دولاراًالرياض تستضيف معرض تصاميم "ذا لاين" في الدرعيةوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (التركة المفخخة ) : يحتاج التاريخ وقتاً طويلاً لإطلاق أحكامه النهائية، وقول كلمته الأخيرة، لكن في بعض الأحيان تكون الملابسات والمعطيات على الأرض من الوضوح بحيث لا يحتاج الحكم على مرحلة ما لمزيد من الوقت، وقد أنهى عماد عون عهده بأسوأ طريقة ممكنة، مخلفاً لبنان في أكلح مراحل تاريخه، بلد يعيش على حافة الهاوية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، بلد بات حصول مواطنيه على أموالهم المودعة في البنوك يتطلب عملية سطو مسلح، بلد يعيش في الظلام جُل يومه بسبب ترشيد الكهرباء، وتعاني مؤسساته التعليمية والصحية وخلافها حالة قريبة من الشلل التام، بلد يحدث فيه تفجير يدمر ثلث بيروت ويبقى المتورط حراً طليقاً، أما علاقاته بمحيطه فتمر بأسوأ عهودها، فيما علاقته مع إيران تتوثق حد ذوبان الهوية اللبنانية المستقلة في مشروع الملالي.وأعتبرت أن تركة عون الماثلة أمام أعين الجميع أثبتت أن «العهد القوي» المزعوم لم يكن إلا عهد الانهيار اللبناني الكبير، وليس ثمة مبالغة في وصف وضع لبنان الحالي بأنه لا يقل سوءاً عن زمن الحرب الأهلية، ففي فترة الحرب كانت الأدوار الإقليمية والدولية ماثلة في لبنان، وكانت المساومات بين الوكلاء الخارجيين تبقي الباب مشرعاً للوصول إلى تفاهمات وتوليد حلول لأي أزمة أو صراع، فيما يعيش لبنان الحالي تحت السيطرة الكاملة لإيران ووكيله «حزب الله»، وتحت هيمنة السلاح الطائفي، ووسط حالة سأم إقليمية ودولية من المحاولات الحثيثة لانتشال لبنان من الهاوية التي يمضي إليها بخطى حثيثة.وأضافت : يترك عون لبنان ليس للفراغ فحسب، بل على أرض مفخخة بانهيار الدولة، والارتطام بالقاع، لذا تبدو مبالغته اللافتة في الاحتفاء باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوصفه إنجازه الوحيد رغم أنه لم يكن له أي دور فيه، فالتفاهم الأميركي - الإيراني كان خلف تحقيق هذا التفاهم، في آية على المدى الذي ذهب إليه لبنان في فقدان قراره ومصيره.وختمت : قاتل عون جُل عمره للوصول إلى رئاسة لبنان، انقلب على أصدقائه وصافح خصومه، تلاعب بالدستور، حارب اتفاقية الطائف التي صانت دماء اللبنانيين؛ لتحقيق غايته النرجسية هذه، ولم يكن يعلم أن تحقيق حلمه بقصر بعبدا سيكون وبالاً عليه، إذ يخرج منه وقد خلد اسمه في صفحات لبنان السوداء.وأكدت صحيفة " البلاد " في افتتاحيتها بعنوان (خدمة البشرية) : تحقق المملكة قفزات تنموية في مختلف المجالات، وتهتم بالتطوير بكافة القطاعات بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030، الرامية لوضع السعودية في مقدمة دول العالم باستخدام التقنيات المتطورة المواكبة للمرحلة الحالية، ومن هذا المنطلق تم تسليط الضوء على مجالات عدة للارتقاء بها، من بينها قطاع الفضاء، إذ يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس باسم “المجلس الأعلى للفضاء” برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” لتكون “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”، تأكيدا على الاهتمام المتعاظم بهذا القطاع الحيوي، وتعزيزا لريادة المملكة في مجال الفضاء.وختمت : وقبل ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء. ويتضمن البرنامج إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية في عام 2023، ما يشير إلى التفوق السعودي وزيادة تنافسية المملكة عالمياً في العديد من المجالات.// انتهي //05:48ت م0017