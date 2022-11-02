سيدني 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسوقعت وزيرة الخارجية الاسترالية السيناتورة بيني وونغ في بانكوك اليوم مع رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، اتفاقًا لمكافحة الاتجار بالبشر.وتنص الاتفاقية على دعم أستراليا لانشاء مركز تدريب جديد لمكافحة الاتجار بالبشر - وهو الأول من نوعه في المنطقة.وقالت وونغ "أستراليا وتايلاند تسعيان إلى منطقة سلمية تحكمها القواعد والقوانين حيث يمكن لجميع البلدان وجميع الشعوب أن تتعاون وتزدهر".// انتهى //06:44ت م0018