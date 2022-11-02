الطائف 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واساقام النادي الادبي الثقافي بالطائف مساء امس الامسية الثقافية التاسعة عشرة ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لمبدعات جماعة فرقد الإبداعية .وقد افتتحت المحاورة الدكتورة هلا خزرجي، الأمسية بأداء جميل ومقدمة تنم عن ثقافة عالية، عرفت فيها بالشاعرات المشاركات ثم بدأت الجولات بالشاعرة أسماء محمد، التي ألقت عددًا من القصائد الإبداعية المنوعة بين الرومانسية والدينية ، ثم ألقت الشاعرة مشاعل الحربي عددا من القصائد الرقيقة والجميلة ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، حيث تداخل الدكتور عالي القرشي مشيدا في تعليقهعلى مستوى الشاعرات ، واصفا ضيفات الامسية بانهن قدمن ابداعا وتالقا شعريا .وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بعد مداخلته بتكريم الشاعرات ومديرة الأمسية والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //06:51ت م0019