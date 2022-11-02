الخرطوم 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه اليوم، وفدًا من الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور غرب السودان، برئاسة أمير قبيلة الرزيقات غرب دارفور مسار عبدالرحمن أصيل.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والعلاقات بين الشعبين الشقيقين، ومساهمة المملكة المقدرة في تحقيق السلام ودعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.وثمّن وفد الإدارة الأهلية، جهود المملكة العربية السعودية ووقوفها بجانب السودان في كل الأوقات ومبادراتها المشهودة، رافعًا الشكر لقيادة المملكة وحكومتها وشعبها لمواقفها الكريمة والنبيلة تجاه أهل السودان.بدوره قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، شكره للوفد على مشاعره الطيبة تجاه المملكة قيادة وشعبًا، موكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لعلاقتها بالسودان، وتثمّن المواقف الأخوية التي تصدر من جانب قيادته وشعبه وتتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات الراسخة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.// انتهى //14:59ت م0121