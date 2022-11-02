الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واس‎احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بتخريج 418 متدربًا ومتدربة يمثلون الدفعة الرابعة من برنامج مساعد طبيب أسنان، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيًّا.‎وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان أن البرنامج هو أحد برامج الأكاديمية الصحية، والذي يزوّد الخريجين بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا مساعدين لعيادات طب الأسنان، من خلال العناية بالمرضى والقيام بالجوانب الإكلينيكية والمعلوماتية في العيادات بما يحقق نموذج عمل إجرائي واضح ومؤتمت في رقمنة ملفات المرضى وبياناتهم، مبينًا أن دور مساعدي أطباء الأسنان مهم وداعم للعملية التشخيصية والعلاجية للحالات المَرضية، بما يُمكّن المرضى من الحصول على العلاج المناسب والرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة.وأضاف أن البرنامج هو أحد الركائز الأساسية المساهمة في تحسين قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين كوادر وطنية قادرة تُساهم في التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وشمولية البيانات وتكاملها.‎يُذكر أن برنامج مساعد طبيب أسنان يؤهل المتدربين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان، من خلال دعم الجوانب الصحية في عيادات طب الأسنان، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة صحية وطنية تسهم في توطين القطاع الصحي، وتقوم على رفع كفاءة العاملين.// انتهى //15:00ت م0123