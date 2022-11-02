نجران 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسأنجزت أمانة نجران 88% من أعمال مشروع حدائق وساحات وممرات مشاة (مرحلة ثانية) لمشروع منتزه الصفا الواقع غرب المنطقة.وأوضح أمين المنطقة صالح آل داغش الغامدي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات التنموية؛ لزيادة مساحة المسطحات الخضراء والمماشي، وزيادة نصيب الفرد منها، بمختلف الأحياء وفق الدراسات المعتمدة لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة.من جانبه أشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد بن صمعان، إلى أن منتزه الصفا الذي تبلغ مساحته حوالي 110.000 متر مسطح، يتكوّن من مسطحات خضراء بمساحة 46000 متر مسطح و (500) شجرة ظل و (135) عمود إنارة ديكوري بارتفاعات مختلفة ومشايات من الخرسانة المطبوعة بمساحة 10000 متر مسطح، ومشايات من الخرسانة الممشطة بمساحة 22000 متر مسطح، و(512) موقف سيارات، بالإضافة إلى ملعبي كرة قدم ودورتيّ مياه، ومبنى إداري وشلال مياه طبيعي أسفل قلعة جبل رعوم، وألعاب أطفال.// انتهى //15:01ت م0124