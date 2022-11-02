الدوحة 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعًا بمقدار 35.81 نقطة، أي ما نسبته 0.29%، ليصل إلى 12 ألفًا و427.39 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 107 ملايين و358 ألفًا و558 سهمًا، بقيمة 471 مليونًا و746 ألفًا و620.011 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18696 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:02ت م0125