الشارقة 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الثلاثاء، الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "كلمة للعالم" وذلك في الفترة من 2 - 13 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.وأوضح الشيخ سلطان القاسمي أن المعرض سيطلق الأجزاء الجديدة للمعجم التاريخي للغة العربية، التي تتألف من 36 جزءاً ، والتي تؤرخ لـ 9 أحرف من الحروف العربية، مما يعد سجلاً للأمة وتاريخها وديوان أشعارها وأخبارها وأمثالها، ابتداءً من عصر النقوش القديمة ومروراً بجميع أعصر العرب التاريخية، ووصولاً إلى العصر الحديث.ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 هذا العام 2,213 ناشراً من 95 دولة منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم المعرض 123عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.كما يشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.//انتهى//15:10ت م0126