الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي، يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 في مدينة الرياض، بدعم من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة والاتحاد السعودي لألعاب القوى بهدف تشجيع أفراد المجتمع كافة على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية.ويعد ماراثون الرياض أول ماراثون كامل احترافي معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث سيقطع المشاركون 42.2 كلم، مروراً بالمعالم السياحية في مدينة الرياض.وأتاح الاتحاد للمشاركين التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم أفراد المجتمع، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون؛ أي ما يعادل 21.1 كلم لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وأكثر، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال.وبين اتحاد الرياضة للجميع أنه سيتاح التسجيل للماراثون خلال الفترة القادمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض، أو من خلال تطبيق "الرياضة للجميع"، حيث ستتضمن النسخة إقامة عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية، إضافة إلى منشورات رقمية سيتم جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للماراثون .وأبان الاتحاد أنه سيتم تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في الماراثون، وذلك على مدار يومي الـ 10 والـ 11 من فبراير 2023م، حيث من المتوقع أن يجذب ماراثون الرياض الدولي بنسخته الثانية أكثر من 15000 مشارك، حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة السابقة أكثر من 10,000 مشارك ومشاركة من أكثر من 100 جنسية حيث بلغت نسبة المشاركين السعوديين نحو 60% من العدد الإجمالي.// انتهى //15:11ت م0128